Komisyon HDP'li vekil için toplandı

Anayasa ve Adalet Komisyonu, TBMM'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün durumunu görüşmek üzere toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Öztürk ile ilgili anayasa ve iç tüzük maddelerini hatırlattı.

Anayasa ve Adalet Komisyonu, TBMM'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün durumunu görüşmek üzere toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Öztürk ile ilgili anayasa ve iç tüzük maddelerini hatırlattı.

Şentop, Öztürk'ün dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu oluşturulması gerektiğini söyleyerek, komisyon üyelerin belirlenmesi için kura çekti. Kurada komisyona AK Parti'den Nevşehir milletvekili Murat Göktürk, Hatay milletvekili Adem Yeşildal, İzmir milletvekili Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek ve Halkların Demokratik Partisi'nden Mardin milletvekili Mithat Sancar seçildi.

HDP Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, bir ay içinde toplam beş oturuma katılmadığı TBMM Başkanlık Divanı tarafında tespit edilmiş ve bu durum sonrası Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gönderilmişti. Karma Komisyon yasama dokunulmazlığının kaldırılması hükümlerine göre durumu inceleyecek ve rapor hazırlayacak.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)