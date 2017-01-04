04.01.2017 11:49 Komisyon çalışmalarını tamamladı: Başkan açıklama yaptı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Başkan Reşat Petek, komisyonun yaptığı çalışmalara dair bilgi verdi. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Başkan Reşat Petek, komisyonun yaptığı çalışmalara dair bilgi verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Petek, 22 toplantı yaptıklarını, kişi başına ortalama 3 saat dinleme süresi olmak üzere konuya doğrudan hakim 51 kişiyi dinlediklerini söyledi. Çalışma ziyaretleriyle de 90 kişiyle görüştüklerini belirten Reşat petek, toplamda 141 kişinin bilgisine başvurduklarını ifade etti.

61 kişiden de yazılı cevap aldıklarını kaydeden Petek, "142 saat 22 dakika komisyon toplantısı düzenlemişiz. Komisyonumuza dilekçeler geldi. İncelenip ilgili olanlar üyelerle paylaşıldı. Başka kamu kurumlarını ilgilendiren dilekçeleri de ilgili kamu kurumlarına ilettik. 604 dilekçe bu şekilde değerlendirildi" dedi.

Çalışmalarla ilgili rapor yazımının devam ettiğini kaydeden AK Parti Burdur Milletvekili Petek, raporun 15 gün içerisinde tamamlanıp Meclis Başkanlığına sunulacağını ifade etti. Petek, kanaat ortaya koyan açıklamaları rapor sonuçlanmadan paylaşmayacaklarını da ekledi.



