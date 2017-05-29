Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 101 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda şuana kadar 56 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda şuana kadar 56 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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