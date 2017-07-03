Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kombine satışları yüzleri güldürdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kombine satışları yüzleri güldürdü

Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesinde kombine satışları yüzleri güldürüyor.

Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesinde kombine satışları yüzleri güldürüyor.
Advocaat döneminde takımın oynadığı futbolu protesto eden ve alınan başarısız sonuçlar sonrasında tribünlere gitmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon stattaki yerini alacak. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, satışa çıkan kombine kartlara büyük ilgi gösterirken, yönetim de bu durumdan memnun kaldı. Fenerbahçe taraftarının, kombineler için yaptığı başvuru önümüzdeki sezon tribünlerin dolacağını gösteriyor.
(Bozhan Memiş / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emenike Olympiakos yolcusu
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emenike Olympiakos yolcusu
Emenike Olympiakos yolcusu
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
İzmir'deki yangın içme suyunu etkileyecek mi?
İzmir'deki yangın içme suyunu etkileyecek mi?
Okul müdürüne bombalı tuzak
Okul müdürüne bombalı tuzak
Teröristlerden işçilere roketli saldırı: 2 yaralı
Teröristlerden işçilere roketli saldırı: 2 yaralı
Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi kurtarıldı
Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi kurtarıldı
Suudi Kral G20'ye katılmıyor
Suudi Kral G20'ye katılmıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English