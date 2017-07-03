Kombine satışları yüzleri güldürdü

Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesinde kombine satışları yüzleri güldürüyor.

Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesinde kombine satışları yüzleri güldürüyor.

Advocaat döneminde takımın oynadığı futbolu protesto eden ve alınan başarısız sonuçlar sonrasında tribünlere gitmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon stattaki yerini alacak. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, satışa çıkan kombine kartlara büyük ilgi gösterirken, yönetim de bu durumdan memnun kaldı. Fenerbahçe taraftarının, kombineler için yaptığı başvuru önümüzdeki sezon tribünlerin dolacağını gösteriyor.

(Bozhan Memiş / İHA)