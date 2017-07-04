Kombine fiyatları açıklandı

Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.
Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonuna ait kombine satışlarının 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibariyle başlayacağı bildirildi. 2017-2018 sezonu kombinelerinin Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre kombine bilet fiyatları şöyle: Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL Kuzey Kale Arkası: 200 TL Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL Doğu Üst: 350 TL Doğu Alt: 500 TL Batı Alt: 1500 TL VIP: 2000 TL (Mesut Alan / İHA)
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