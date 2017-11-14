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Kombide tasarruf yöntemleri
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Kombide tasarruf yöntemleri

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Uzmanı Serkan Arıkan, kombi kullanımında tasarruf yöntemlerini anlattı.

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Uzmanı Serkan Arıkan, kombi kullanımında tasarruf yöntemlerini anlattı.
Isıtma ve Soğutma Sistemleri Uzmanı Serkan Arıkan, soğukların kendini iyiden iyiye hissettireceği bu aylarda kombi ve petek bakımlarını yaptırmakta geç kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. AB Uyum Yasaları çerçevesinde 21 Nisan 2018 tarihinden itibaren hermetik kombi satışlarının yasaklanacağı, yoğuşmalı kombilerin piyasaya hakim olacağı günlerde, tasarrufun da bununla birlikte gelebileceğini söyleyen Arıkan, evlerde kullanılan kombilerin bu yasak kapsamında olmadığını, eski kombilerin ancak bakım ve temizliğinin yapılması ile birlikte yüzde 50'ye varan tasarrufun sağlanabileceğini bildirdi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Arıkan, kombi ve petek konusunda doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:
"Evden dışarı çıkarken kombiyi tamamen kapatmanın tasarruf sağlayacağı düşünülmektedir. Halbuki kombi kapatıldığında tesisat içerisindeki su tamamen soğuyacaktır, bu da suyun tekrar ısıtılması için daha fazla yakıt harcanacağı anlamına gelir.
Kullanılmayan veya az kullanılan odaların petekleri tamamen kapatılmaktadır. Düşük ısıtma konumuna alarak odalar konfor sıcaklığında tutulmalı; peteklerdeki vanalar tamamen kapatılmamalıdır. Sık kullanılan odaları 22 derecede tutmak, az kullanılan odaları da 18 derecede tutmak en mantıklı uygulama olacaktır. Peteklerin üstüne kurutmak amacıyla elbise konulması da sık yapılan hatalardan biridir. Petek üstlerinin perde ile kapatılması veya petek önlerine koltuk yerleştirilmesi de ısının odaya homojen olarak yayılmasını önlemektedir. Bu nedenle ev dekorasyonunda bu hatalardan kaçınılmaldır. Kombi ve petek bakımlarının yetkili servis dışında, uzman olmayan kişilere yaptırılması. Böylelikle bakım yaptırıldığı düşünülerek telafisi mümkün olmayan veya çok daha masraflı arızlar oluşabilmektedir."

"FATURADA YÜZDE 50 TASARRUF MÜMKÜN"
Isıtma ve Soğutma Sistemleri Uzmanı Serkan Arıkan, duvarlara mantolama yöntemi ile ısı yalıtımı yaptırılması, pencerelerden soğuk havanın sızmasının önlenmesi, petek arkalarında oluşacak ısı kaybını önlemek için yalıtım plakaları kullanılması, kombilerin her yıl düzenli olarak yetkili servisi tarafından bakımının yapılmasıyla doğalgaz faturalarında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabileceğini de ekledi.
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