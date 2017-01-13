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Komandoları andıran hırsızlar kamerada
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Komandoları andıran hırsızlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de bir emlakçının kepengini kırarak içeri giren hırsızlar hareketleriyle komandoları aratmadı. Hızlı ve profesyonel olan hırsızların o anları iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Sultangazi'de bir emlakçının kepengini kırarak içeri giren hırsızlar hareketleriyle komandoları aratmadı. Hızlı ve profesyonel olan hırsızların o anları iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay önceki akşam Sultangazi'de faaliyet gösteren bir emlakçıda meydana geldi. Gece geç saatlerde yüzleri kapalı 4 kişi gözüne kestirdiği emlak dükkanını hedef aldı. Yaya bir şekilde dükkan önüne gelen hırsızlar ilk önce keşif yaptı. Cadde üzerinden araçların geçtiği esnada komando gibi aniden yere yatan hırsızlar, daha sonra kepengi açarak içeri girmeyi başardı. Sergiledikleri hareketlerle ve hızlarıyla komandoları aratmayan hırsızlar kendilerini gözetlemesi için içlerinden birini köşede gözcü olarak bıraktı. Hırsızlar içeride o kadar rahat ki, dışarı çıkarken içeride bulunan bir montu kendisine aitmiş gibi giyerek dışarı çıkıyor. Hırsızların içeri girmeye çalıştıkları ve iş yeri içerisinde sergiledikleri rahat tavırlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DURUMU ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Sabah iş yerini açamaya gelen çalışanların durumu fark ettiğini belirten iş yeri sahibi, "Sabah çalışanlarımız iş yerini açmak için kapıya geliyorlar. Kepengin sağ ve sol tarafında 3-4 basamağında kesik görüyor. Bana haber verdiler. 'Ağabey kepengimizde bir zarar var. Ne yapmamız gerekiyor?' Bende hiçbir şekilde ellerini sürmemelerini istedim. Karakolla irtibata geçip resmi bir şekilde işlemlerin yapılmasını söyledim. Karakoldan arkadaşlarımız geldi. El izi örnekleri aldılar. Ondan sonra biz kepenkçilerimizi arayarak içeri girdik. İçeri girdiğimiz zaman şok bir görüntüyle karşılaştık" dedi.

HIRSIZLARDAN BİRİSİ GÖZCÜ
Bilgisayarlarımız çalındığı için öğlene kadar güvenlik kamerası görüntülerini izleyemediklerini ifade eden işyeri sahibi, "Kamera görüntülerini incelediğimizde gece 03:30 - 03:40 aralarında ofisimizin önüne dört kişinin yaklaştığını gördük. Üç tanesinin yüzünde bere, atkı ve ellerinde eldiven olduğunu gördük. Birisinin yüzü net bir şekilde açıktı ve onu sanki gözcü olarak işe almışlar. Hırsızlardan 3'ü kepengi hep beraber zorluyor. Bir tanesi de ofisimizin önünde bulunan komşumuza ait aracın yanına çömelerek, etrafı gözetliyor. Çevreden geçen arabalar olduğu zaman hep beraber çöküyor. Kimsenin olmadığını fark edince de kepengi açıp içeri giriyor. Çok ciddi anlamda kaybımız var. Televizyonlarımız ve ofisimizdeki bilgisayarlarımız çalındı. Bundan daha önemlisi inşaat resimlerinin içinde olduğu kamera ve inşaat firma müşterilerinin numaralarının bulunduğu cep telefonlarımız çalındı" şeklinde konuştu.

DALGA GEÇERCESİNE ASKIDA OLAN MONTU GİYİYOR
Babasının 25 yıl önce kurduğu ve Babadan oğla geçen bu meslekte kendisinin 10 yıldır çalıştığını aktaran işyeri sahibi, " Hırsızlar o kadar profesyonel ki, yerde komando gibi sürünerek kepengin altından kedi bile geçemezken, onlar sürünerek rahat bir şekilde içeri giriyor. Sanki vücutlarında kemik yok. Önce bir kişi giriyor. Kendi dükkanıymış gibi direk çekmecelere yöneliyorlar. İçeride böyle rahat tavırlar sergiliyor, sanki uzun yıllar profesyonel bir şekilde bu işi yapıyor. Defalarca kasanın olduğu alana geçiyorlar. Sürekli arıyorlar ama bir şey bulamayınca içeriye doğru yöneliyorlar. Televizyon ve diğer malzemeleri ofisin kapısının önüne dizilip, en sonunda çalışan elemanlarımızın ay sonu bölüştüğü prim kutusunu alma tenezzühünde bulunuyorlar. Final de ise çıkarken dalga geçercesine, elemanımın askıda olan montunu giyiyor, görüşürüz der gibi rahat bir şekilde buradan çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yerinin önüne yüzleri kapalı 4 şahsın iş yeri önüne geldiği ve 3 kişinin işyeri önünde keşif yaptığı diğer hırsızın ise köşe başında gözcülük yaptığı görülüyor. İş yerinin kepengini açmaya çalışan hırsızlar ve gözcülük yapan diğer hırsızlar cadde üzerinden araç geçtiği esnada aynı anda yere yatıyor. Diğer 3 hırsız araç geçtikten sonra ayağa kalkarak yeniden kepengi açmaya çalışıyor. Kısa bir süre sonra kepengi açmayı başaran hırsızlar sürünerek içeri girmeyi başarıyor. İçeri giren hırsızlar yanlarında getirdikleri fener ile içeride dolaşıyor. Hırsızlar bir arkadaşlarını ise dışarıda gözcü olarak bırakıyor. Daha sonra bilgisayarları ve içerideki malzemeleri alan hırsızlar kapının önüne yığıyor. Dışarıda bıraktıkları gözcüye haber veren hırsızlar arkadaşlarının kepengi açmasını bekliyor. Gözcü arkadaşlarının kepengi açmasının ardından hırsızlar çaldıkları eşyaları arabalarına taşıyor. Hırsızların emlak dükkanından çıkarken içeride bulunan montu da aldıkları görülüyor.
(Selim Bayraktar - Volkan Kayalar/İHA)
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