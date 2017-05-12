Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye

Antalya'da babasının evinin tavanına yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a Şırnak'taki komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.

Antalya'da babasının evinin tavanına yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a Şırnak'taki komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.

Minik Özge'nin boyası dökülen odası ise Kepez Belediyesi tarafından boyandı. Apartman dairesinde kendi yaptığı düzenekle kızını yürütmeye çalışan baba Ali İhsan Yıldırım, "Kızım şu anda apartman dairesinde hapis hayatı yaşıyor. Bahçeli bir almak gibi hayalim var. Kızımın bahçede geniş geniş rahatça oynamasını istiyorum. Özge, yürümeye devam edemezse ileri de bu düzeneği bahçeye daha uzun bir şekilde yapabilirim" dedi.



ALÜMİNYUM DÜZENEKLE TÜRKİYE TANIDI

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan küçük Özge, doğduktan 13 gün sonra tek bacağını kaybetti. Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin yanlış tedavi nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı ancak sonuç alamadı. Yıldırım ailesi, maddi imkansızlıklar ve hastanelerde yer olmaması nedeniyle Özge'yi fizik tedaviye götüremedi. Alüminyum ustası baba Yıldırım, evin tavanına yaptığı bir düzenekle kızına yürümeyi öğretmeyi başardı. Küçük Özge'nin durumunu gören tüm Türkiye yardım için seferber oldu.



ŞIRNAKLI KOMANDOLAR DA ÖZGE'Yİ UNUTMADI

Bu anlamlı desteklerden biri de Şırnak'ta terörle mücadele eden komando birliğinden geldi. Terörle mücadele eden askerler, Özge'ye harçlıklarından artan paralarla bir koli oyuncak gönderdi. Özge için bir anlamlı sürpriz de Kepez Belediyesinden geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla Özge'nin evini boyamak için iki boyacı görevlendirildi. İki usta başta Özge'nin odası olmak üzere bütün evi itinayla boyadı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirterek, boyası kötü olan kızının odasının Kepez Belediyesi tarafından boyandığını söyledi.

Özge'nin Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedavi işlemlerinin devam ettiğini ifade eden baba Yıldırım, bu kadar evrak vermelerine rağmen yargılama noktasında bir gelişme yaşanmamasının kendilerini üzdüğünü vurguladı.

En çok yargı noktasında destek beklediklerini kaydeden İhsan Yıldırım, tüm belge ve görüntülerin olmasına rağmen suçluların serbestçe gezmeye devam ettiğinden yakındı.



"ASKER PARA GÖNDERMEK İSTEDİ"

Birkaç gün önce kendisine duygulandıran bir telefon geldiğini aktaran Yıldırım, "Şırnak Çakırsöğüt'te terörle mücadele eden komandoların komutanından telefon geldi. Komutanımız Özge'ye maddi yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Ben de, maddi desteğe ihtiyacımız olmadığını, o parayı askerlerimiz için kullanılması gerektiğini söyledim. Komutanımız da bana komandoların en azından Özge'ye bir koli oyuncak göndermek istediklerini belirti. Biz de kırmayarak kabul ettik" dedi.



KUTSAL ÇABAYA DESTEK

Dün kargo ile kapılarına üzerinde "Kayılar Komando Taburu, Çakırsöğüt-Şırnak" yazan koli geldiğini aktaran Yıldırım, "Kutuyu açtık içinde Özge için çeşit çeşit oyuncak ve birde mektup vardı. Mektupta, 'Kızınız için yaptığınız bu kutsal çabanız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi, bizi gerçekten çok duygulandırdı. Biz de ufak da olsa bir şeyler yapmak istedik. Öncelikle size 271 komandonun selamını iletir, çam sakızı çoban armağanı, kızımız Özge'miz için gönderdiğimiz hediyeleri kabul etmenizi rica ederiz. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun' yazıyordu. Bu cümleler bizi daha da duygulandırdı. Hem de çok sevindik. Allah razı olsun, vatan için uğraşıyorlar, işleri kolay değil. Onların işi bizimkinden daha zor" diye konuştu.



YARDIMLARI KABUL ETMEDİ, DEVLETE GÜVENDİ

Devlet ve belediye başkanlarının Özge'ye her türlü yardımı yaptığının altını çizen baba Yıldırım, "Türkiye'nin başka yerinden de yardım etmek istediler. Kabul etmedik. Çünkü devletimiz yardım ediyor. Bizim için önemli olan Özge için adaletin yerini bulması" dedi.

Özge için kurduğu düzeneği de sökmediğini kaydeden Yıldırım, "Özge bu düzenekle dönmeyi çok seviyor. Bazen beni götür diye işaret ediyor. Tek ayak üzerinde yaptığım düzeneği salıncak gibi kullanıyor. Özge'nin normal insanlar gibi yürümesini istiyoruz. Kızım şu anda apartman dairesinde hapis hayatı yaşıyor. Bahçeli bir ev almak gibi hayalim var. Kızımın bahçede geniş geniş rahatça oynamasını istiyorum. Özge yürümeye devam edemezse ileri de bu düzeneği bahçeye uzun şekilde yapabilirim" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, birkaç gün içinde İstanbul'a gideceklerini ve Özge'ye protez ayak yapılacağını belirtti.

