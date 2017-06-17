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Komandolara duygusal karşılama
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Komandolara duygusal karşılama

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlarda görev alan ve bir şehit veren Tokat Jandarma Komando Taburunun karşılama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlarda görev alan ve bir şehit veren Tokat Jandarma Komando Taburunun karşılama töreninde duygusal anlar yaşandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinden üç aylık geçici görevle Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gönderilen Tokat Jandarma Komando Taburu, Ağrı'dan uçakla Tokat Havalimanına indi. Havalimanından minibüslere binen komandolar tabur girişinde karşılandı. Mehter müziği eşliğinde karşılanan komandolara protokol tarafından çiçekler verildi, askerler aileleri ile kucaklaşarak hasret giderdi. Tören, operasyonlarda şehit olan asker ve polisler başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşuyla başladı. Törende İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın konuşmasından sonra dualarla kurban kesildi.

"YAVRUMUN BAHARI KIŞ OLDU, GELMEDİ"
Doğubeyazıt'a geçici görevle giden Tokat Jandarma Komando Taburu'nda, 25 Mayıs'ta Van-Çaldıran sınırında Tendürek Dağı'nda teröristlerce çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Abuzer Doğan (24) şehit olmuştu. Komandoları karşılamaya gelen şehit Doğan'ın kayınpederi ve kayınvalidesi duygusal anlar yaşadı. Şehidin kayınvalidesi Ayşe Yılmaz, "Askerlerimiz geldiğinden dolayı gurur duyuyorum. Sadece yavrum Abuzer gelemediği için üzgünüm. Geri kalan çocuklarımız sağ selim geldi. Baharı kış oldu yavrum gelemedi. 8 aylık evli idi eşine de doyamadı. Buraya yavrularımızın kokusunu almaya geldim, vatan sağ olsun" dedi.
Şehidin kayınpederi İlyas Yılmaz da, şehidin silah arkadaşlarını karşılamaya geldiğini belirterek "vatan sağ olsun" diye konuştu.
(Nurhan İçmez - Sedat Özata/İHA)

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