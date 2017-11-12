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'Kolpaçino' serisi sürecek mi ?
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'Kolpaçino' serisi sürecek mi ?

Ketenpere filminin galasında konuşan ünlü komedyen Şafak Sezer, Kolpaçino'nun devam filminin çekilip çekilmeyeceği sorusuna, 'Yani öyle bir beklentimiz yok ama bu filmimizin devamı da var. Önce bu filmimizi destek verelim sonrasına bakarız inşallah' dedi.

Ketenpere filminin galasında konuşan ünlü komedyen Şafak Sezer, Kolpaçino'nun devam filminin çekilip çekilmeyeceği sorusuna, "Yani öyle bir beklentimiz yok ama bu filmimizin devamı da var. Önce bu filmimizi destek verelim sonrasına bakarız inşallah" dedi.
Yönetmenliğini Kamil Çetin'in senaryosunu da Şafak Sezer'in yazdığı Ketenpere filminin oyuncuları bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Gerçekleştirilen söyleşinin ardından Şafak Sezer, hayranlarıyla fotoğraf çekildi. Ardından Ketenpere filminin galasına geçildi.
Galada konuşan Ketenpere filmi oyuncusu Elif Erol, filmin senaryosu hakkına bilgi vererek, "Şafak Sezer'in, Kalender'in iki yıllık uzatmalı sevgilisi artık evlenmek istiyor. Bir türlü evlenemiyor iş güç nedeniyle. Zaten iş gücü sağlamak için dönen dolaplarla sonucunda bambaşka bir film çıkmasıyla filmimiz devam ediyor, mevzu bu. Filmden beklentim tabi ki gişe beklentimiz var. Onun dışında herhangi bir kişisel bir beklentim olamaz. Zaten başrol bir rolde oynuyorum. İnşallah çoğalır, insanlar sinemaya artık çok sosyal medya var sinemaya daha fazla gitmelerini, daha çok aktif olmalarını istiyorum o kadar başka bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU DÜŞTÜ, BÜYÜK ŞEHİRLER GİŞE VERMEYE BAŞLADI"
Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Şafak Sezer ise, bir gazetecinin komedi filmlerinin yöresel ve şiveye dayalı çekildiğini, kendi filmlerinin genelde mafyalarla şiddet ve komedi türünde olmasının sebebini sorması üzerine, "Ketenpere'yi bir kelimeyle anlatabilir miyiz? Filmimizi kısasa kısas ve hayaller. Yani hikayenin ana teması bu. Biz de olmayan bir şey çünkü biz hayal kuruyoruz öyle. Şive de yapıyoruz da belirli bir bölgeyi yakalayamıyoruz. Doğulu başlayıp Egeli bitiriyoruz. Yani Türkiye'de şiveli iş yapıp doğru düzgün bir şiveli iş izlemedim ben Vizontele'den bu yana. Yani öyle şiveli işleri yani her komedinin kendine göre bir sevgisi var. Açıkçası komedi filminin seyirciyle buluşması için sizden destek istememiz lazım. Çünkü acımasız bir sektörün içerisinde çok güçlü rakiplerle mücadele veriyoruz. Herkesin kamerası aynı herkesin parası aynı herkesin ekmeği aynı fakat iş sinemaya geldiği zaman 2 ile 4 hafta içerisinde bütün işlerini yapıp zarar etmemen lazım. Bu da tamamıyla seyirciye bağlı bir şey. Seyircinin sinemayı sevmesi lazım. Özellikle Anadolu da. Eskiden Anadolu'da çok büyük gişeler geliyordu şimdi Anadolu düştü, büyük şehirler gişe vermeye başladı. Biz Anadolu'daki bütün seyircilerimizi sinemaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

KOLPAÇİNO'NUN DEVAMI GELECEK Mİ?
Ünlü oyuncu Şafak Sezer Kolpaçino'nun devam filminin çekilip çekilmeyeceği sorusuna ise "Yani öyle bir beklentimiz yok ama bu filmimizin devamı da var. Önce bu filmimizi destek verelim sonrasına bakarız inşallah. Ekip yine aynı ekip gelenler gidenler var. Yani seneye 2-3 tane iş olarak düşünülüyor. İnşallah televizyona bulaşmayız televizyona bulaştığımız zaman çok zaman alıyor" dedi.
Ünlü oyuncunun basın mensuplarının "Ketenpere filminden bir replik söyler misiniz?" sorusuna verdiği cevap herkesi güldürdü.
(Çağrı Cihan Yıldız / İHA)
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