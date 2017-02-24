Kolon sandılar, elektrik direği çıktı

Düzce merkeze bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde 5 yıl önce bir ev alan Tahtacıoğlu ailesi, ev sahibi olmanın sevincini yaşayamadan evin içindeki kolonun elektrik direği olduğunu öğrenince şok yaşadı.

Düzce merkeze bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde 5 yıl önce bir ev alan Tahtacıoğlu ailesi, ev sahibi olmanın sevincini yaşayamadan evin içindeki kolonun elektrik direği olduğunu öğrenince şok yaşadı.

Düzce'nin Gümüşpınar Mahallesi'nde fıkralara konu olacak olay yaşanıyor. Mahalledeki bir evin içinde bulunan elektrik direği ev sahiplerini isyan ettiriyor. Tahtacıoğlu ailesi 5 yıl önce Gümüşpınar Mahallesi'nden tek katlı bir ev aldı. Ancak bu ev inşa edilirken yapılan hata, ev sahibi olmanın sevincini yaşayan ailenin epeyce başını ağrıttı. Nazmiye Tahtacıoğlu, maddi durumuna uygun olduğu için aldığı evin ortasında bulunan elektrik direğini önceleri etrafının kapalı olması nedeniyle kolon zannettiğini söylerken, 1 ay sonra gerçeği öğrendiğini dile getirdi. Nazmiye Tahtacıoğlu, "Gerçeği öğrenince şok oldum. Gece yağmur yağarken, şimşek çakarken çok korkuyoruz. Sadece bizim evimiz değil arkamızdaki evler de tehlike altında. Benim evim yansa hepsi yanacak. Yetkililere gittim yadım istedim. Evi fiyatı uygun olduğu için aldım. Çok da görmedim evi arkadaşımın aracılığıyla aldım. Sadece biz değil herkes kaldırılmasını istiyor" dedi.

(Ali Osman Çatana/İHA)