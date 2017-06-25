Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Köln DİTİB Merkez Camii'nde ilk bayram namazı eda edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Köln DİTİB Merkez Camii'nde ilk bayram namazı eda edildi

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ne akın eden Müslümanlar ilk bayram namazını eda etti. Köln DİTİB Merkez Camii'ni dolduran müminler, Ramazan ayında ibadete açılan camide bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ne akın eden Müslümanlar ilk bayram namazını eda etti. Köln DİTİB Merkez Camii'ni dolduran müminler, Ramazan ayında ibadete açılan camide bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ndeki bayram vaazını, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar ve Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek verdi. Bir aylık eğitimin ardından Ramazan ayında kazanılan hasletlerin seneye Ramazan ayına kadar aynı hassasiyet ile devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan Acar, tüm dünyada huzur ve barışın egemen olması için dua ve niyazda bulundu. Bayram vaazının ikinci safhasında kürsüye çıkan Köln Din Hizmetleri Ataşesi Dilek de, "Bir aylık Ramazan ikliminde, orucun derin manevî eğitimini, sahur ve iftarın bereketini, teravihin coşkusunu ve Kur'an tilâvetinin kalbimizde huşû uyandırmasının sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coşturup maneviyatımızı canlandırdık. Köln DİTİB Merkez Camii'nde de ilk Ramazan ayını, ilk kadir gecesini şimdi de ilk bayram namazını eda ediyoruz. Rabbim camileri cemaatsiz bırakmasın" dedi.

"RAMAZAN GÜZELLİKLERİNİ BÜTÜN YILA YAYALIM"
Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ise, vaazında birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı. Bayramların kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı, muhabbet gibi insani ilişkilerin pekiştirildiği günler olduğunu hatırlatan Dilek şöyle konuştu: "Ailemizde, mahallemizde, ülkemizde ve yaşadığımız ülkemizde kavga, huzursuzluk, kin ve nefret olmasın. Bile bile kimse kimseye dokunmasın, kanını akıtmasın, canını acıtmasın, kasten kimse kimseyi üzmesin. Biz beraberiz, kardeşiz. İslam hayattır, kardeşlik, barış ve sevgi dinidir. Ramazan'da yaşadığımız güzellikleri bütün yıla yayalım" dedi.
Bayram hutbesini okumak için tekbirlerle minbere çıkan Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Emre Şimşek de, "Bayramların ilki olan Ramazan Bayramı'na bizleri eriştiren, bizlere bayram sevincini ve coşkusunu yaşatan, bu mübarek bayram sabahında imanları bir, gönülleri bir, gayeleri bir kardeşler olarak bu yüce mabette, aynı kubbe altında bizleri buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu bayram vesilesi ile varlık sebebi anne-babalarımızı hatırlayalım. Akrabalarımızın, komşularımızın bayramını tebrik edelim. Dargınlık ve kırgınlıklarımızı bayramı vesile ederek aradan kaldıralım. Ramazan'da edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızı devam ettirelim. Şu mübarek bayram gününde, hayatlarını sevinç ve neşeden uzak, binbir sıkıntı içesinde sürdürmeye çalışan masum ve mağdur kardeşlerimizi unutmayalım, onlar için dua edelim" dedi.
Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam âlemi için dua edildi.
Kılınan bayram namazının ardından Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar ve Merkez Camii din görevlileri, camiyi dolduran müminler ile teker teker bayramlaştı.
Yaşlısından gencine binlerce insanın akın ettiği DİTİB Merkez Camii'nde namaz sonrası tatlı ikram edildi.
(Mustafa Tığlı/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mezarlık ziyaretinde arının soktuğu kadın öldü
Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
Dışişleri Bakanlığından Katar'daki Türk askeri üssüne ilişkin açıklama
Asfalt kovboyu sürücüleri şaşırttı
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
'Hudut Kartalları' bayramda mutlu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mezarlık ziyaretinde arının soktuğu kadın öldü
Mezarlık ziyaretinde arının soktuğu kadın öldü
Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
Dışişleri Bakanlığından Katar'daki Türk askeri üssüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından Katar'daki Türk askeri üssüne ilişkin açıklama
Asfalt kovboyu sürücüleri şaşırttı
Asfalt kovboyu sürücüleri şaşırttı
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
'Hudut Kartalları' bayramda mutlu
'Hudut Kartalları' bayramda mutlu
Akçay Kılıçdaroğlu'nun 'Bozkurt' işaretini yorumladı
Akçay Kılıçdaroğlu'nun 'Bozkurt' işaretini yorumladı
Kılıçdaroğlu, Bolu'da bayram ziyaretlerinde bulundu
Kılıçdaroğlu, Bolu'da bayram ziyaretlerinde bulundu
Koray Aydın: Yeni bir parti kurmamız gerekirse, kurarız
Koray Aydın: Yeni bir parti kurmamız gerekirse, kurarız
Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
Sınırlarda bin 183 kişi yakalandı
Sınırlarda bin 183 kişi yakalandı
Edirnekapı Şehitliğine ziyaretçi akını
Edirnekapı Şehitliğine ziyaretçi akını

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English