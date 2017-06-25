Köln DİTİB Merkez Camii'nde ilk bayram namazı eda edildi

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ne akın eden Müslümanlar ilk bayram namazını eda etti. Köln DİTİB Merkez Camii'ni dolduran müminler, Ramazan ayında ibadete açılan camide bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ne akın eden Müslümanlar ilk bayram namazını eda etti. Köln DİTİB Merkez Camii'ni dolduran müminler, Ramazan ayında ibadete açılan camide bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Almanya'nın Köln DİTİB Merkez Camii'ndeki bayram vaazını, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar ve Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek verdi. Bir aylık eğitimin ardından Ramazan ayında kazanılan hasletlerin seneye Ramazan ayına kadar aynı hassasiyet ile devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan Acar, tüm dünyada huzur ve barışın egemen olması için dua ve niyazda bulundu. Bayram vaazının ikinci safhasında kürsüye çıkan Köln Din Hizmetleri Ataşesi Dilek de, "Bir aylık Ramazan ikliminde, orucun derin manevî eğitimini, sahur ve iftarın bereketini, teravihin coşkusunu ve Kur'an tilâvetinin kalbimizde huşû uyandırmasının sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coşturup maneviyatımızı canlandırdık. Köln DİTİB Merkez Camii'nde de ilk Ramazan ayını, ilk kadir gecesini şimdi de ilk bayram namazını eda ediyoruz. Rabbim camileri cemaatsiz bırakmasın" dedi.



"RAMAZAN GÜZELLİKLERİNİ BÜTÜN YILA YAYALIM"

Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ise, vaazında birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı. Bayramların kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı, muhabbet gibi insani ilişkilerin pekiştirildiği günler olduğunu hatırlatan Dilek şöyle konuştu: "Ailemizde, mahallemizde, ülkemizde ve yaşadığımız ülkemizde kavga, huzursuzluk, kin ve nefret olmasın. Bile bile kimse kimseye dokunmasın, kanını akıtmasın, canını acıtmasın, kasten kimse kimseyi üzmesin. Biz beraberiz, kardeşiz. İslam hayattır, kardeşlik, barış ve sevgi dinidir. Ramazan'da yaşadığımız güzellikleri bütün yıla yayalım" dedi.

Bayram hutbesini okumak için tekbirlerle minbere çıkan Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Emre Şimşek de, "Bayramların ilki olan Ramazan Bayramı'na bizleri eriştiren, bizlere bayram sevincini ve coşkusunu yaşatan, bu mübarek bayram sabahında imanları bir, gönülleri bir, gayeleri bir kardeşler olarak bu yüce mabette, aynı kubbe altında bizleri buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu bayram vesilesi ile varlık sebebi anne-babalarımızı hatırlayalım. Akrabalarımızın, komşularımızın bayramını tebrik edelim. Dargınlık ve kırgınlıklarımızı bayramı vesile ederek aradan kaldıralım. Ramazan'da edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızı devam ettirelim. Şu mübarek bayram gününde, hayatlarını sevinç ve neşeden uzak, binbir sıkıntı içesinde sürdürmeye çalışan masum ve mağdur kardeşlerimizi unutmayalım, onlar için dua edelim" dedi.

Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam âlemi için dua edildi.

Kılınan bayram namazının ardından Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar ve Merkez Camii din görevlileri, camiyi dolduran müminler ile teker teker bayramlaştı.

Yaşlısından gencine binlerce insanın akın ettiği DİTİB Merkez Camii'nde namaz sonrası tatlı ikram edildi.

(Mustafa Tığlı/İHA)