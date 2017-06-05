Yemen'de kolera salgını büyüyor, salgına yakalananların sayısı her geçen gün artıyor.

Yemen'de kolera salgını büyüyor, salgına yakalananların sayısı her geçen gün artıyor.

Yemen'de yetersiz sanitasyon koşulları ve temiz içme suyunun olmaması, halihazırda savaş nedeniyle hassas durumda olan halkın kolera gibi hastalıklara karşı daha da savunmasız hale gelmesine neden oluyor. Bu durum kronik ve akut yetersiz beslenme sorunu olan kişileri de olumsuz etkiliyor. Sağlık hizmetlerine erişimin de oldukça sınırlı düzeyde olması, salgının yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir diğer faktör. Kolera salgını şu anda uzak ve yoksul bölgelere kadar ulaşmış durumda ve bu bölgelerde yaşayan insanların sağlık hizmeti alabilecekleri yerlere ulaşabilmek için maddi imkanları bulunmuyor.

29 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporladığı kolera vakası sayısının 50 bini aştığını bildirdi. Bu sayı, Ekim 2016 - Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan ilk salgın sırasında DSÖ tarafından belirlenen sayının (23 bin 506 şüpheli vaka) hayli üzerinde. Yine ilk salgın Yemen'deki toplam 22 vilayetin 15'inde görülürken, son salgın 19 vilayette görülüyor.

Aden'deki sağlık çalışanlarına eğitim ve bağış sağlayarak Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı'na destek veren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 30 Mart 2017 tarihinden bu yana 7 vilayette bulunan (Amran, Hacca, El Dali, Hudayda, İbb, Taiz ve Sanaa) 8 Kolera Tedavi Merkezi, 6 Kolera Tedavi Birimi ve 2 Stabilizasyon Ünitesi'nde 12 bin 428 hastayı tedavi ettiğini açıkladı. Kuruluş, ilk olarak Hacca vilayetinde desteklediği Abs Hastanesi'nde 30 Mart tarihinde kolera vakası tespit etmişti. Kolera vakalarının giderek artması nedeniyle MSF, halihazırda yeni kolera tedavi merkezleri açıyor, diğer merkezleri bağış yoluyla destekliyor ve ihtiyaç analizi yapmaya devam ediyor.

Hastaların tedavisinin yanı sıra saha çalışması da kolerayla mücadele büyük önem taşıdığı için MSF, hastalığa neden olan kirli içme suyu kaynaklarının tespiti ve sanitasyonu yönünde çalışmalarını sürdürüyor. MSF ekipleri merkezlerden uzak bölgelerde yaşayan insanlara hijyen bilgilendirmesi ve evlerde kuyu klorlaması çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.



ÇATIŞMALAR DİNMİYOR

Çatışmaların aralıksız devam ettiği Yemen'in Taiz şehrindeyse MSF'nin desteklediği tesislere 22 Mayıs'ta 14 ölü getirildi. Bu tesislerde 57 savaş yaralısı tedavi edildi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 75'iyse kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Yemen'de 1986 yılında çalışmalar yürütmeye başlayan MSF, 2015 Mart ayından bu yana ülke çapında 60 binin üzerinde savaş yaralısını tedavi etti. MSF, Yemen'de savaşın taraflarına sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunmalarının yanı sıra yaralı ve hastaların sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmemesi yönünde çağrısını yineliyor.

