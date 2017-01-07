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Koleksiyonuyla müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor
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Koleksiyonuyla müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Yalvaç, tedavülden kalkmış paraları marketinde sergileyerek müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Yalvaç, tedavülden kalkmış paraları marketinde sergileyerek müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Ovacık ilçesinde 25 yıldır market işleterek ailesinin geçimini sağlayan İbrahim Yalvaç, 1990 yılından bugüne topladığı demir ve kağıt paraları bir araya getirerek, marketinde sergilemeye başladı. Market içerisinde vatandaşların kolayca görebileceği bir cam masa üzerinde para koleksiyonunu sergileyen Yalvaç, markete gelen müşterilerini hem tarihi bir yolculuğa çıkarıyor hem de eski paralar hakkında bilgilendirme yapıyor.

"Hobi haline getirdim"

25 yıldır market işlettiğini ve 1990 yılında paralardan koleksiyon oluşturmaya başladığını ifade eden İbrahim Yalvaç "Türkiye'deki devalüasyondan dolayı ve sürekli paranın değişimi nedeniyle eski paralara karşı bir ilgi duymaya başladım. Bunu zamanla hobi haline getirdim. 1990 yılından beridir bu paraları biriktiriyorum" dedi.

"Harçlıkları hatırlıyorlar"

Marketindeki koleksiyon içerisinde yaklaşık 150-200 arası eski para bulunduğunu belirten Yalvaç, "Bu paraların çoğunu benim kendi müşterilerim bana getiriyor. Müşteriler, market içerisinde sergilenen paraları gördükleri zaman, cebinde veya cüzdanında olan eski paraları çıkarıp bana veriyorlar. Bendeki fazlalıkları almaya çalışıyorlar. Tabi ben paraları onlara vermiyorum. Müşterilerin birçoğu masa üzerinde bulunan paraları gördüğü zaman, geçmişte annesinin ve babasının okul döneminde verdiği harçlıkları hatırlıyorlar. Bende onları geçmişe doğru bir yolculuğa götürüyorum. Heyecanlanıyorlar. Geçmişi yad ediyorlar. Varsa ellerinde eski para benimle takasta bulunuyorlar. Eski paraları bir araya getirmeye devam ediyorum" diye konuştu.
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