Koku ve pisliğin düşmanı çevreci konteyner

Eskişehir'de bir işletmeci tarafından yapılan yer altı çöp konteynerleri, hizmet vermeye başladı.

Eskişehir'de bir işletmeci tarafından yapılan yer altı çöp konteynerleri, hizmet vermeye başladı.

Yıllarca yer üstü konteynerler sokak hayvanlarının uğrak mekanı olurken, yakınlarında oynayan çocuklar hastalıkla burun buruna geldi. Yeni nesil yer altı çöp konteyneri yapımına girerek Eskişehir'de bir ilke imza atan işletme, hem çevreci hem de sağlıklı konteyner yaparak belediyelere hizmet vermeye başladı. Onlarca eleman çalıştırmak yerine tek bir araçla çöpü alınabilen konteyner, belediyelere hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. Mahallelere kötü koku yayılmasını engelleyen ürün ayrıca sağlık bakımında da öne çıkıyor. Öte yandan, çöp atmak isteyen engelli vatandaşlar da konteyneri kolay bir şekilde kullanabiliyor.

Yeraltı çöp konteyneri hakkında konuşan işletme sahibi Sedat Kumaş, 2004 yılından bu yana üretimini yaptıklarını söyledi. Eskişehir'de yeraltı çöp konteyneri işine giren ilk firmalardan biri olduklarını belirten Kumaş, "Patent aldık ürünümüze. Yeraltı konteynerlerin belediyelere faydaları toplanma, zaman karı var. Araçlarında yakıt ile ilgili tasarruf ediyorlar. Koku yok, pislik yok. Etrafa çöpler yayılmıyor. Sokak hayvanları ulaşamıyor. Toplu konutlarda bu ürün kullanılıyor. Eskişehir'de ise Odunpazarı Belediyesi kullanıyor. Belediyeler yer altı çöp konteynerlerini kullansın ileride bunun faydasını görecekler. Sağlık açısından çevreye duyarlı bir ürün. Çocuklar da yakınlarında rahatlıkla oynayabiliyor" dedi.

