Kocasını öldürüp yakan kadınla birlikte 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da dini nikahlı kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisi ve sevgilisinin kardeşiyle birlikte yakan kadın ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da dini nikahlı kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisi ve sevgilisinin kardeşiyle birlikte yakan kadın ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Haziran 2017 tarihinde merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar yolu yanında bulunan boş bir alanda meydana gelmişti. Boş arazide ayakları hariç tamamen yanmış cesedi gören işçiler, durumu polise haber vermişti. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ve Cumhuriyet Savcısının 3 saatlik incelemesinin ardından şahsın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp ve polisin yaptığı çalışmada öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen şahsın merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde ikamet eden Şanlıurfalı hurdacı 41 yaşındaki İsa Uslu olduğunu belirlemişti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, Uslu'nun öldürüp, yakılması ile ilgili şüpheli olarak 17 yaşındaki dini nikahlı Suriyeli eşi Asıl Alubseyri ile Suriyeli sevgilisi Abdulkadir Ceddu (22) belirlenerek Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Suriyeli eş gözaltında verdiği ifadede, kocasını evde çekiçle öldürüp, sevgilisi Abdülkadir ve onun kardeşi Enver Ceddu ile birlikte boş bir alana götürüp yaktığını itiraf etti.

Poliste ifadesi tamamlanan Suriyeli kadın ve ona yardım eden sevgilisi ve sevgilisinin kardeşi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kamil Cankılıç / İHA)