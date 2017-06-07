Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Sinop'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sinop'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinop merkeze bağlı Bektaşağa köyünde ikamet eden Necip Y. (27) ile eşi Şengül Y. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın şiddetlenmesi sonucunda genç kadın eşini vücudunun birkaç yerinden bıçaklamıştı. Ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Şengül Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Sinop Adliyesine çıkarıldı. Katil zanlısı kadın, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Osman Aksu /İHA)
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