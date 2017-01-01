01.01.2017 10:49 Kocasinan yeni yılın ilk meclis toplantısını yapacak

Kocasinan Belediyesi, 2017'nin ilk meclis toplantısını 2 Ocak Pazartesi günü yapacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın başkanlığında yapılacak olan meclis toplantısında, 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. Kocasinan Belediyesi, 2017'nin ilk meclis toplantısını 2 Ocak Pazartesi günü yapacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın başkanlığında yapılacak olan meclis toplantısında, 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.



Kocasinan Belediye Meclisi, Meclis Salon'unda saat 16.00'de toplanacak olan mecliste, 'Eşit, Engelsiz, Erişilebilir Kocasinan' ve 'Engelsiz Taksi' projeleri görüşülecek. Toplantıda daha sonra Beyazşehir, Mithatpaşa, Talatpaşa, Sümer, Örnekevler ve Cırgalan Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlanacak.



Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılının ilk meclis toplantısında alınacak kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

