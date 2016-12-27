Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kocasinan'da el emekleri Halep için

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve semt konaklarında eğitim alan kursiyerler, Halep'e destek amacıyla yardım kermesi düzenledi. Mevlana Mahallesi Semt Konağı'nda düzenlenen kermeste kursiyerlerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve semt konaklarında eğitim alan kursiyerler, Halep'e destek amacıyla yardım kermesi düzenledi. Mevlana Mahallesi Semt Konağı'nda düzenlenen kermeste kursiyerlerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Türkiye bir yandan zulümlerle mücadele ederken bir yandan da mazlumlara kucak açmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, biz zalimlerin karşısında mazlumların yanındayız.' dediği gibi Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde zulme uğrayan mazlumların her zaman yanlarındayız. Bizler hayırlarımızı artırarak tüm insanların Halep'teki bu kaosa sessiz kalmamasını için örnek olmak istiyoruz. Bu çerçevede bir nebze de olsa onların ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledik. Bundan sonrada yine tüm ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Rabbim hayırlarımızı yerine ulaştırsın inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kermese katılarak Halep'e destek veren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, "Kocasinan Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarda eğitim alan kursiyerlerin Halep'e destek amacıyla hazırladıkları kermes, bizleri memnun etti. Bir nebze de olsa bizlerde katkıda bulunmak için buradayız. Sosyal sorumluluk konularında zaten Kocasinan Belediyemiz her zaman en önde oluyor. Bu yönüyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Halep' e destek veren yardımseverlerde sosyal bir organizasyonda öncülük ettiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kocasinan Belediyesi Halep'te perişan olan anne babalarını kaybeden yavrulara kucak açmış, onları sevindiriyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English