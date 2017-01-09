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Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor
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Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor

Kocasinan Belediyesi düzenlediği 'Sinema Günü' etkinliği çerçevesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anısına, bir hafta boyunca farklı okullardan gelecek öğrenciler için '120' isimli filmi gösterime sunuyor.

Kocasinan Belediyesi düzenlediği 'Sinema Günü' etkinliği çerçevesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anısına, bir hafta boyunca farklı okullardan gelecek öğrenciler için '120' isimli filmi gösterime sunuyor.

Tarihte yaşanan kahramanlıklar ve fedakarlıkların yeni nesile aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için aziz milletimizin göstermiş olduğu fedakarlıkları 'Sinema Günü' etkinliğimizle yaşatmak istedik. Bu ay ki 'Sinema Günü' etkinliğimizi Sarıkamış Harekatı'nın anısına adadık. Bir kez daha dile getiriyorum ki vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamada "120" filminin konusu hakkında açıklamaya da yer verildi. Açıklama şöyle;

120 filmin konusu:

Van, 1915 Ocak ayı 1. Dünya Harbi'nin ilk ayları. Türk ordusunun cephanesi bitmek üzere, sınıra bir an önce cephane götürmek gerekiyor. Gereken cephane ise Van'da bulunmakta, eli silah tutan herkes cephede. Van'da kalan kişilerse çetelere karşı kenti müdafaa etmekte idi. Sınıra cephane taşıma görevini yaşları 12-17 arası değişen 120 kahraman çocuk üstlenir. Büyükleri bu zorlu yolculuğu nasıl tamamlayacakları konusunda endişelenirler. Lakin bir yandan bastıran kış koşulları bir yandan da Ermeni çeteleri onların bu endişesini haklı çıkarmıştır. 120 kahraman çocuk başlarında Musa çavuş ve birkaç asker ile birlikte yola koyulurlar. Yolda Ermeni çeteleri tarafından pusuya düşürülseler de sınırdan gelen Teğmen Süleyman Bey ve askerleri tarafından kurtarılırlar. Bu çatışma sırasında Süleyman Bey şehit düşer ve sonunda çocuklar cephaneyi hudutta olan Türk askerlerine ulaştırırlar. Geri dönüş zamanı gelmiş ve çocuklar 80 km'yi 2 günde tamamlayarak ailelerini umutlandırmıştı. Fakat yoğun kar yağışı ve tipi bunun pek de kolay olmadığı gösterdi ve geriye sadece 40 çocuk gelir. Sonrasında ise bu 40 çocuktan 22'si hayatta kalır, 18'i şehit olur. Bu olay vatanı için yaşına bakmaksızın canını veren çocukların adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe yazdırmıştır.
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