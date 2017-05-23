Kocası tarafından boğulan kadının beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da araba tartıştığı eşi tarafından araçta boğulan kadının tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Bursa'da araba tartıştığı eşi tarafından araçta boğulan kadının tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. (38), eşi Emine K. ile (37) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Ailevi problemler yüzünden başlayan tartışmada Ahmet K, karısı Emine K'nın boğazına yapıştı. Karısının şuurunu kaybettiğini fark eden Ahmet K, eşini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Arabadaki Emine K'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'ye haber verdi. Emine K. yoğun bakıma alınırken, yakalanan şüpheli Ahmet K, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

12 saat boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Emine K.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Kadının ailesinin onayı alındıktan sonra organlarının alınabileceği öğrenildi.

(İdris Altun /İHA)