13.11.2017 20:46 Kocaoğlu'ndan esprili adaylık sinyali

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerini eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, 'Yoksa 'projeleri bitiremezsem yeniden aday olurum' mu diyeceksiniz' deyince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'Mecbur olacağız artık. Bu şartlar altında elimiz mahkum' diyerek esprili bir karşılık verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerini eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, "Yoksa 'projeleri bitiremezsem yeniden aday olurum' mu diyeceksiniz" deyince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Mecbur olacağız artık. Bu şartlar altında elimiz mahkum" diyerek esprili bir karşılık verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının birinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm faaliyetlerini eleştirdi. Başkan Kocaoğlu, Doğan'ın "2019'daki yerel seçimler yaklaşıyor. Yoksa 'Projeleri bitiremezsem yeniden aday olurum' mu diyeceksiniz. Projeler kağıt üzerinde kalmasın" sözlerine, "Mecbur olacağız artık. Bu şartlar altında elimiz mahkum" yanıtını verdi. Oturumda körfez geçişi projesi hakkında da konuşan Kocaoğlu, "İzmirli isterse yaparız diyorlar. Ben tüp geçidi, körfez geçişini istiyorum. Tartışmasız yapılmasını istiyorum. Madem hükümet İzmir'e bunu uygun görmüş, yapılmasından yanayım. Kimseye sormayın. Kuyruğa girip 'biz istiyoruz' mu diyeceğiz. Benim ağzımdan 80 defa çıktı bu. Hızlı tren ne zaman gelirse orada da karar verilirse Halkapınar otogar metrosu yapılacak. Buyurun yapın. İzmir'e kim ne yaparsa bangır bangır çıkar teşekkür ederiz" dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ

Dilek ve temenniler bölümünde kentsel dönüşümle ilgili eleştirilerini devam ettiren Doğan, "7 ayrı alanda kentsel dönüşüme gelinen kentsel dönüşüm çalışması yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemde kıpırdanma içine girse de faaliyetleri bir türlü neticelendiremediğini görüyoruz" deyince Başkan Kocaoğlu, gülümsedi. Bunun üzerine Doğan, "Ağlanacak halinize gülüyorsunuz" dedi. Kocaoğlu da, "Gülmüyorum, tebessüm ediyorum. Bundan sonra nasıl davranırsanız biz de aynı şekilde davranırız. Saygı gösteriyorum ama tebessüm etme özgürlüğümü de elimden alamazsınız. Ne güzeli karşılıklı tebessüm edelim" cevabını verdi.



"YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ"

Eleştirilerini sürdüren Doğan, "Uzundere'de 1. etap konut haricinde temeli atılan kentsel dönüşüm projesi bulunmadığı gibi henüz bu konuda bir arpa boyu dahi yol alınamamıştır. Belediyenin izlediği yol haritasını bir kez daha gözden geçirmesi gerekmektedir. Uzundere'de yapılan son ihaleye teklif dahi gelmedi. Proje bir kez daha yılan hikayesine döndü. Başlamadan mahkemelik olan Ege Mahallesi projesine hiç değinmiyorum. Halkın ihtiyaçlarına yabancısınız. Kentsel dönüşümüzü de diğer işlerinize benzetmeyin" dedi.



"İNSANLARIN İÇİNE SİNDİĞİ PROJE KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR"

Doğan'ın ardından söz alan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise şöyle konuştu:

"Gerçekçi olmak gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşümde temeli uzlaşı amaçlıdır. Hak ve adaleti öne çıkaran bir yaklaşımdır. Bu yöntem çıkar çevrelerinin işine gelmemektedir. Gerçek kentsel dönüşüm Limontepe'nin biraz ilerisinde 32 hektarlık alanda var. Gidip sorun vatandaş memnun mu değil mi? İşte gerçek kentsel dönüşüm insanların içine sindiği proje kentsel dönüşümdür. Gelin bunu aklıselim yolla yapalım. Siyasal konulara kurban etmeyelim. Sayın Bakanımız 'kentler beton yığına döndü' diyor ve doğru söylüyor. Kentsel dönüşümün alan bazlı yapılması lazım. Böyle bir yasal düzenleme yapılırsa kentlerimiz kurtulur. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere'deki kentsel dönüşüm projesi Türkiye'ye örnektir."



"RANTIN TAMAMI ORADA YAŞAYAN İNSANLARA"

Doğan'ın eleştirilerine yanıt veren Kocaoğlu ise, "Bir yanlış anlama, algılama ve kavrama var. Kentsel dönüşümün ne olduğu konusunda Türkiye'de bir mutabakat yok. Evet yavaş gidiyoruz. Niye? İhaleye girecek firmalar hem Ege Mahallesi'nde hem Uzundere'de karlarını maksimize etmek için girmiyorlar. Girmezler. Yarın daire fiyatları artınca girecekler. Yerinde dönüşüm, rantın tamamı orada yaşayan insanlara. Böyle bir şey yaptınız, düşündünüz mü? Garibin yanında oldunuz mu, bunu konuşalım. Yavaş olur hızlı olur, onu ekonomik koşullar belirler" ifadelerini kullandı.



"DOĞRU DÜRÜST İŞ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Kentsel dönüşüm felsefesinde problem olduğunu savunan Kocaoğlu, "Kentsel dönüşüme rant olarak bakılmaz. Geçmişteki hükümetlerin ve belediyelerin yaptığı problemimiz var. Bugün bize düştü, bunun altından kalkacağız. Bunu yaparken doğru dürüst iş yapmak zorundayız. Doğru yapacağız ki bir daha torunlarımız kentsel dönüşüm sorunuyla karşılaşmasın. Siz bildiğiniz yoldan devam edersiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının birinci birleşimi sonrasında İZSU Genel Kurulu da yapıldı.

(Ceren Atmaca /İHA)

