Kocaoğlu beraat kararının ardından konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı 129 sanıklı davada, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Kocaoğlu, karar sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı 129 sanıklı davada, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Kocaoğlu, karar sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, beraat kararının ardından mahkeme süresince kendisini desteklemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Yasa dışı, ahlak dışı hiçbir iş yapmadıklarını aktaran Kocaoğlu, "2011 yılının ilk günlerinde başlayan soruşturma 2 Mayıs 2011 de belediyemize yapılan ilk operasyon, arkasından 22 Kasım'da Paris'te EXPO çalışmaları yaparken yapılan 2'nci operasyon ve 2012 yılı 4 Ocak'ta iddianamenin hazırlanması, yine 3 Nisan 2012 de davanın başlamasıyla beraber 6 yıl yargı süreci de 5 yıl sürdü. Hep beraber buraya geldik savunmamızı yaptık. Biz hep adalete inandık, sadece ve sadece adalet istedik. Bugün adaletin vicdanı olduğunu tekrar tescil etmiş durumdayız. Evet firesiz 130 arkadaşımızla birlikte beraat ettik" dedi.



AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI DELİCAN BERAAT KARARINI DEĞERLENDİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi davasının beraatla sonuçlanmasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "FETÖ'nün bu tezgahına gelmemiştik. Biz bunun FETÖ'nün kumpası olduğunu uzun zamandır görüyor ve süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bu davayı başından itibaren de asla siyasi malzeme yapmadık. Başta Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu olmak üzere, tüm bürokratlarına geçmiş olsun diyorum. Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur" diye konuştu.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri /İHA)