Kocaman: Moral motivasyon adına kazanmamız iyi oldu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0'lık Adanaspor galibiyeti sonrası, 'Moral motivasyon adına kazanmamız iyi oldu. Kazandığımız için sevinçliyiz.' dedi.

Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesinde her iki takıma da baktığımızda son haftalarda istediği sonuçları alamayan bir Konyaspor, diğer tarafta ise güçlü bir umut arayışında olan bir Adanaspor vardı kümede kalma adına. Her iki takımın da acil puan alma isteğinde dolayı da sportif anlamda söylüyorum maçın şiddeti ve gerilimi yüksek mücadele bir maç olacaktı. Maça kontrollü başladık genel olarak her şey kendi adımıza iyi gidiyordu. Adanaspor'un yapmak istediklerini yaptırmadan ama aynı zamanda kendi isteklerimiz yapmak isterken 20-25 dakikalardan itibaren sert bir baskı ile karşılaştık o dakikalarda golü yememiz bizim açımızdan bir şanstı ve ardından golü bulduk sonrasında bir şekilde devreyi bitirmek gerekiyordu devre arasına 1-0 girmeyi başardık. İkinci yarı üzerimize geleceklerini tahmin ediyorduk. Skoru korumak ve gol atmak için de çabalarımız oldu. Daha sonrasında gol pozisyonlarına girdik ama başaramadık. Moral motivasyon adına kazanmamız iyi oldu. Kazandığımız için sevinçliyiz. Adanaspor'a da gelecek maçlarından başarılar diliyorum. Taraftar açısından da bakıldığında da şiddetin öfkenin bu kadar bu şekilde olduğu zaman fayda sağlamıyor ve kulübe takıma zarar verici oluyor. Sadece Adanaspor için söylemiyorum sahada ki şiddet anlamında söylüyorum taraftarları aklıselime davet etmekten başka bir şey yapacağımız bir şey yok" dedi.

(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye / İHA)