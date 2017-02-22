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Kocaman'dan Konyaspor yönetimine eleştiri
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Kocaman'dan Konyaspor yönetimine eleştiri

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamadan daha önce haberdar edilmediğini, açıklamanın usulen yanlış olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamadan daha önce haberdar edilmediğini, açıklamanın usulen yanlış olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 25 Şubat Cumartesi Trabzonspor'u konuk edecek Konyaspor'un Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmanı öncesi konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın usulen doğru olmadığını belirtti.
Kocaman, açıklamadan haberi olmadığını belirterek, "Ben de şaşırdım tabi böyle bir şeyi duyunca. Bu açıklamadan, içeriğinden haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Sabahın erken saatinde yapılması ilginçti. Biraz daha beklenebilirdi. Bu kadar hızlı hareket etmeyi gerektirecek hangi nedenler var bilemiyorum. Fazla uzatmadan söyleyeyim; bundan haberim yoktu. Kamuoyunu tarafından bilinmesini istiyorum. Dünkü antrenmana çıkmamamın açıklama ile alakası yok. Birkaç cümle rahatsız edici. Benim esas derdim usulle alakalı" diye konuştu.

"YÖNETİMLER KRİZLERİ ÇÖZMEYE ÇALIŞMALI"
Aykut Kocaman, sorunların kendi aralarında konuşularak çözülebileceği mesajını verdi. Kocaman, "Genel olarak bizim görevimiz sorun oluşturmak değil. Sorunları çözmeye çalışmak. Bu şekilde davranmaya mümkün olduğu kadar gayret edeceğim. Yönetim, teknik direktör, oyuncular birbirleriyle olan iyi ve kötü şeyleri paylaşmada kendi aralarında yapmalılar. Usulen doğrusu budur. Çünkü yapılan bir eylemin sonucu vardır. Yönetimlerin en önemli özelliği kriz oluşturmak değil, var olan krizi çözmeye çalışmalıdır ki, kalıcı, uzun süreli çözümler ve uzun süreli başarılar olsun. En büyük hata usul yönünden olmamalıydı. İçeriğe girmekten biraz kaçınacağım çünkü amacım var olan durumu biraz durdurmaya çalışmak olacak. Bu tip durumlar gelinip konuşulur, sıkıntılar varsa söylenir, eğer bu konuda bilgi varsa aktarılır. Gruplar birbirini ikna ederler. Çünkü menfaatler birdir burada, bu doğrultuda mücadeleye devam ederler. Usulen doğru değil bu açıklama. İçerikle ilgili konuşamayacağım eğer konuşursam ben de aynı yanlışa girmiş olacağım. Yönetim resmi siteden açıklama yapınca biraz daha resmi oluyor iş. Yanıt vererek bir şey söyleyecek durumda değilim. Kendi işimizi devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

"KONYASPOR'U DEĞERLİ HALE GETİREBİLMENİN ÇABASINI GÖSTERİYORUM"
Konyaspor Yönetimi'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı teklif ettiğini, bu teklif için süre istediğini bildiren Kocaman, "Ben şu anda çalışan bir teknik direktörüm. Bulunduğum süre içinde yüksek aidiyet duygusuyla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Çalıştığım grubun çıkarları bireysel çıkarlarımın bir adım önünde gidiyor. Mümkün olduğu kadar Konyaspor'u değerli hale getirebilmenin çabasını gösteriyorum. Bunun karşılığında bildiğim tek şey var; aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı" açıklamasını yaptı.
Kocaman, Trabzonspor maçının seyircisiz oynanacak olmasının büyük bir handikap olacağını, takımın grup enerjisini sahaya yansıtarak mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını sözlerine ekledi.

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