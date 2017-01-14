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Kocaman'dan hakem tepkisi: Korkuyorsunuz
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Kocaman'dan hakem tepkisi: Korkuyorsunuz

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Rakip oyuncular küfür edebiliyorken, topa vuruyorken, çok net sarı kartlık hareketler sergilerken Ali Çamdalı korkuyorsunuz dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Ben de söylüyorum; korkuyorsunuz' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Rakip oyuncular küfür edebiliyorken, topa vuruyorken, çok net sarı kartlık hareketler sergilerken Ali Çamdalı korkuyorsunuz dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Ben de söylüyorum; korkuyorsunuz" dedi.
Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, hakem hatalarının aleyhlerine damga vurduğu bir maçı yaşadıklarını dile getirerek, "Aslında anlatacak hikayem de yok maçla ilgili. İçimde yılgınlık var biraz. Bir şey anlatmaya başlayacağız nereye kadar gideceği belli olmayacak. Son iki maçımızda, Akhisar maçını da buna dahil etmek lazım. Maçların ilk yarısında ona yakın gol pozisyonu bulduk. Bunları atamadığınız zaman sıkıntı olur. Özellikle bugünkü maçtaki gibi rakip bireysel kalitesi yüksek oyuncularla kurulu olduğu zaman yakaladığı zaman atmasını biliyor ve bizim için sıkıntı oluyor. Bu bizim kendi adımıza bu kadar doğru işi yaptıktan sonra bir çuval incir nasıl berbat edebilir adına, söylenebilecek en kestirme doğru yoldu. Sahanın her yerini çok iyi kullandık, mükemmel pozisyonlar yakaladık, atamadık. İkinci yarı 10-15 dakika dinlenmiş Galatasaray'ın tekrar inisiyatif almak için hamle yapacağını düşünüyorduk. Bizim bu 10-15 dakikayı sakin bir şekilde savunmayla atlatmamız lazımdı. Burada hata yaptık, daha genişledik ve geriye düştük. Sonra oyunu toparlamaya başladık" ifadelerini kullandı.

HAKEME TEPKİ
Maçın hakeminin eleştiren Kocaman, "İlk yarıdaki kadar güçlü olmasa da toparlamaya başladık, ancak maçın genelinde davranışlarıyla hakemin bir itirazdan sonra oyuncumuzu atmasıyla pert olduk, parçalandık. Bugün de rakip oyuncular küfür edebiliyorken, topa vuruyorken çok net sarı kartlık hareketler sergilerken Ali Çamdalı korkuyorsunuz dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Ben de söylüyorum, korkuyorsunuz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, gencecik çocukları bir araya getiriyoruz, taş üstüne taş koyarak ilerlemeye çalışıyoruz ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyoruz tıkanıyoruz. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi. Altıncı, yedinci maç bu. Herkese saygı gösteriyoruz. Bizim gösterdiğimiz saygının onda birini istiyoruz. Ayıp yani, bu kadar kolay adam atılamaz, atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu rakip oyuncular da atılmalı" şeklinde konuştu.
(H.İbrahim Parlak - Selman Ayas / İHA)
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