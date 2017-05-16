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Kocaeli'ye şehit ateşi düştü
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Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün, Kocaeli'deki baba ocağına ateş düştü.

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün, Kocaeli'deki baba ocağına ateş düştü.
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erguvan ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan tarafından verildi.
Şehit haberinin verilmesiyle birlikte baba ocağına Türk bayrakları asıldı. 112 Acil Servis ekipleri de evin önünde hazır bekletildi.
Şehit düşen Osmangazi Çetingöz'ün 3 kardeş içerisinden evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Babası Sipahiler Mahallesi Kadıköy cami İmamı Kerim Çetingöz ve annesi Huriye Çetingöz'ün yarınki tören için bugün Trabzon'a gideceği öğrenildi. Şehit Çetingöz'ün cenazesinin memleketi Yozgat'a defnedileceği öğrenildi.
(Gürcan Yılmaz / İHA)

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