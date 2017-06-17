Kocaeli'nin yerli üretim tramvayı hizmete girdi

Kocaeli trafiğini rahatlatmak için hayata geçirilen şehir içi raylı sistemi Akçaray adlı tramvay, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın vatmanlığında ilk seferini yaptı.

Kocaeli trafiğini rahatlatmak için hayata geçirilen şehir içi raylı sistemi Akçaray adlı tramvay, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın vatmanlığında ilk seferini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımına ivme kazandırmak amacıyla başlattığı Akçaray tramvay projesinde ilk sefer düzenlenen törenle yapıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ilk vatmanlığını yaptığı Akçaray'ın başlangıç seferine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. İsmini ve rengini vatandaşların anketle belirlediği, büyük oranda yerli imkanlara üretilen Akçaray, 300 yolcu kapasiteli olacak ve çift yönlü 14, 8 kilometrelik hatta İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminalinden SekaPark'a kadar yolcu taşıyacak.

Akçaray'ın ilk seferi için düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki ilk durakta düzenlenen törende Akçaray'ın vatman koltuğuna oturan Bakan Fikri Işık, ilk seferi başlattı.

Seka Park alanındaki son durakta tamamlanan sefer sonrası Akçaray'ın hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Fikri Işık, "Tramvayımızın ismini vatandaşlarımız belirledi. İzmit halkının en çok tercih ettiği ismin ve rengin hayata geçmiş olmasından dolayı bir kez daha başkanımıza hem memnuniyetimizi ifade ediyoruz hem de bu konudaki hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Tramvayda yerli üretime destek verdiklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu ise, "İlk seferde Bakanımız kaptanlık yaptı. Gayet de güzel bir şekilde hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Proje zor bir projeydi. Hayat devam ederken İzmit gibi büyük, yoğun bir şehirde projeyi gerçekleştirdik. Sıkıntılar çektik. Öncelikle İzmit halkına ve esnafımıza sabrından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bunun nimetini göreceğiz. En büyük sevincimiz ise yerli olması ve milli olması" diye konuştu.

İlk sefere katılan vatandaşlar da otobüs bekleme derdinden kurtulacaklarını söyleyerek Akçaray'ın hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz olacak Akçaray'da seferler 20 dakikada bir olacak. Seferler daha sonra düzenli hale getirilince 6 dakikada bir yapılacak. Tramvayın biniş ücretleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

(Gürcan Yılmaz - Cihan Atik/İHA)