09.02.2017 09:43 Kocaeli'nde balıkçı ağına dana takıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e açılan balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e açılan balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı.

Kandıra'da balık tutulmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı. Kandıra Kefken'de balık tutmak için açılan balıkçılar beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Edinilen bilgiye göre Hicaz isimli tekne ile limandan açılan Ali Koç ve Deniz Koç isimli balıkçılar, Karadeniz açıklarda ağlarını bırakıp beklemeye başladı. Bir süre sonra ağları çekmeye çalışan balıkçılar, ağdaki ağırlık nedeniyle önce sevinse de ağı tekneye çektiklerinde beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Açıkta 112 metrelik derinlikten çıkarılan ağda, yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldığını göre balıkçıların sevinçleri şaşkınlığa dönüştü.

Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan gemilerin birinden öldüğü için denize atılabileceğini ifade ettiler.

(Ünal Cankurt/İHA)

