09.01.2017 20:44 Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklandı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

