Kocaeli'de yakalandılar

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birinin 4 ay DEAŞ saflarında savaştığı öğrenildi.
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birinin 4 ay DEAŞ saflarında savaştığı öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik, örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Darıca'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.E, S.D, R.G, H.Ç, H.P, A.İ ve A.Y isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 4 ay boyunca DEAŞ saflarında savaştığı belirlendi. Operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor. (Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)
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