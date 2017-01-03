03.01.2017 23:39 Kocaeli'de şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yola bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Paket bomba imha uzmanlarınca yerleştirilen fünye ile patlatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yola bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Paket bomba imha uzmanlarınca yerleştirilen fünye ile patlatıldı.



Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 karayolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki ağacın dibinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu geçici trafiğe kapattı.



Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile yaklaştıkları pakete fünye yerleştirdiler. Fünye yerleştirilen paket, büyük bir gürültüyle patlatılırken, yapılan incelemede paketin içinden giyim malzemeleri çıktığı belirlendi. Paketin patlatılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

