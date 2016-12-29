29.12.2016 21:43 Kocaeli'de kar ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Kocaeli'nin genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışı, bazı bölgelerde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. Kocaeli'nin genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışı, bazı bölgelerde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında kentin bazı bölgelerinde su baskınlarını meydana geldi. Aşırı yağışlar sonrası en çok etkilenen bölgelerden biri ise İzmit Yahya Kaptan mahallesi oldu. Yahya Kaptan mahallesinde geşen yağmur sularının alt yapı şebekesini taşırması sonucunda birçok binanın zemin katlarında su baskınları meydana geldi. Su baskı yaşanan bina sakinleri ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Kısa sürede birçok noktaya sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile su baskını yaşanan bölgelere su pompaları kuruldu. Kurulanan su pompaları yardımıyla, bina içlerinde biriken sular tahliye edilirken baskın sonucu meydana gelen maddi hasarın belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

