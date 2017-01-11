11.01.2017 12:23 Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik ilk duruşma 13 Ocak'ta

Kocaeli'de 13 Ocak günü başlayacak ilk FETÖ/PDY'ye yönelik duruşmada bir avukat, 5-10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Kocaeli'de 13 Ocak günü başlayacak ilk FETÖ/PDY'ye yönelik duruşmada bir avukat, 5-10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.



Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişimi sonrası tutuklu bulunanların yargılanacağı ilk duruşma 13 Ocak Cuma günü gerçekleştirecek. Kocaeli Adliye Binasında yapılacak olan ilk duruşma 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianameye göre davada avukat zanlı S.Y. için cumhuriyet savcısı TCK'nın 314/2 maddesine göre 5-10 yıl arasında değişen hapis cezası talebinde bulundu.

