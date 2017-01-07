Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan 2'si kadın 5 özel sektör çalışanı yeniden gözaltına alınıp Kocaeli Adliyesi'ne getirilmişti.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan 2'si kadın 5 özel sektör çalışanı yeniden gözaltına alınıp Kocaeli Adliyesi'ne getirilmişti.
Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgulanan 5 kişi adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.