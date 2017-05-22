Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine ilk ulaşan itfaiye ekipleri takviye istedi. Yangının ardından çıkan duman bölgede bir çok noktada görüldü.

(Samet Kahraman / İHA)