Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan fabrikada yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan fabrikada yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın yanar vaziyette olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. (İsmail Gündüz / İHA)
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