29.12.2016 16:28 Kocaeli'de eğitime kar engeli

Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın itibariyle anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın itibariyle anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde; anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

