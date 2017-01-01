01.01.2017 01:35 Kocaeli'de doktorların yeni yıl mesaisi yoğun geçti

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniği 2016'nın son saatlerinde dolup taştı. Yaklaşık 100 personel vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniği 2016'nın son saatlerinde dolup taştı. Yaklaşık 100 personel vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.



Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniği 2016 yılının son saatlerinde de mesaiye devam etti. Yaklaşık 100 kişilik kadrosu ile İzmitlilerin sağlık bir yeni yıl geçirmesi için seferber olan hastane personeli sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı. Yılbaşı mesaileri hakkında konuşan Kocaeli Devlet Hastanesi Nöbetçi Dokoru Uzm. Dr. Ayhan Erener, "İnşallah kazasız, belasız huzurlu bir 2017 geçiririz. Ben öncelikle ailemin ardından Kocaeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım" dedi.



Yüksek ateş nedeni ile yılbaşını Kocaeli Devlet Hastanesi'nde geçiren 11 yaşında ki Selim Tiryaki ise, "Doktor abilere ve hemşire ablalara çok teşekkür ederim. Ailemin ve sınıf arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

