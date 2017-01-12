12.01.2017 17:48 Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 10 Çeçen uyruklu kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 10 Çeçen uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, Körfez İlimtepe Mahallesindeki toplu konutlara operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 10 Çeçen uyruklu kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

(İsmail Kurt/İHA)

