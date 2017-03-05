Kocaeli'de büyük fabrika yangını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomotiv parça üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomotiv parça üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Hyundai'ye otomotiv parça üretimi yapılan Koreli Howon fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde fabrikanın tamamına yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İzmit, Kartepe, Başiskele, Gebze ve diğer ilçelerinden çok sayıda ekibi sevk edildi. Fabrika yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

(Cihan Atik- İsmail Gündüz / İHA)