Koca stadı tek başına temizliyor

Bilecik Edebali Stadı yarı oynanacak Bilecikspor-Bayırköyspor maçına hazırlanırken, zemininde biriken karları 1 kişinin temizlemesi 'samanlıkta iğne aramak' deyimini akıllara getirdi.

Bilecik Edebali Stadı yarı oynanacak Bilecikspor-Bayırköyspor maçına hazırlanırken, zemininde biriken karları 1 kişinin temizlemesi 'samanlıkta iğne aramak' deyimini akıllara getirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında grup lideri Bilecikspor yarın saat 14:00'da Bilecik Edebali Stadında oynayacağı Bayırköyspor maçının öncesi yağan kar yağışı sebebiyle sahanın zemini karla kaplandı. Bilecik Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki statta kar küreme aracı olmaması kış aylarında büyük sıkıntılara sebep olurken, çoğu maçın ertelenmesine sebep olmuştu. Yarın oynanacak Bilecikspor-Bayırköyspor maçına bugün sabaha saatlerinde 4-5 kişinin ellerindeki küreklerle başladığı saha temizle çalışmasına öğleden sonra 1 kişiyle devam edildi. Tek kişinin yaptığı temizliğin ne kadar sonuç vereceği tartışılırken, bu çalışma 'samanlıkta iğne aramak' deyimini akıllara getirdi.

(Cem Kaan Toka / İHA)