Koalisyon yanlışlıkla polisleri vurdu: 3 ölü

Afganistan'ın Helmand kentinde ABD koalisyon güçleri gerçekleştirdikleri hava saldırısında yanlışlıkla 3 Afgan polisi vurdu.

Afganistan'ın Helmand kentinde ABD koalisyon güçleri gerçekleştirdikleri hava saldırısında yanlışlıkla 3 Afgan polisi vurdu.

Helmand kentinde ABD koalisyon güçlerinin DEAŞ karşıtı yürüttüğü hava saldırısında yanlışlıkla 3 Afgan polisin öldürüldüğü bildirildi. Vali sözcüsü Omer Zwak, "Olay, Helamnd'ın başkenti Lashkar Gah şehrinin Nad Ali ilçesinin çevresindeki bölgede gece meydana geldi. Üzücü olay, Afgan kuvvetleri ve orada uluslararası birlikler tarafından yürütülen ortak bir operasyon sırasında gerçekleşti" dedi.

Öte yandan ABD Ordusu olayı doğrularken, "Helmand eyaletinde bir gecede yapılan operasyonlar sırasında Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Güçlerinden polislerin öldüğünü ve yaralandığını doğrulayabiliriz. Bu talihsiz olaydan etkilenen ABP üyelerinin ailelerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, olay ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.

