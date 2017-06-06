Koalisyon uçakları Esad yanlısı güçleri vurdu

Pentagon, Suriye'de ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Esad yanlısı güçleri vurduğunu açıkladı.
Pentagon, Suriye'de ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Esad yanlısı güçleri vurduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle kurulan güvenli bölgelerden Tanf yakınlarında Esad yanlısı güçleri vurduğunu açıkladı. Esad yanlısı güçlerin yapılan uyarılara rağmen koalisyon bölgesindeki üsse girmesi üzerine vurulduğu bildirildi.
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