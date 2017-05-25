Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Ankara'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Denetim" konulu çalıştay düzenlendi. Toplumu cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Konuşmasında "16 Nisan 2017'nın Türkiyemiz için bir milat tarihidir" diyen Kahraman, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle bir makas değişikliği yapıldığını ifade etti. Kendisinin yaşı gereği darbeleri yakından bildiğini belirten Kahraman, "27 Mayıs 1960 ilk darbedir, netice alınan bir darbedir. Ve son olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsü ise netice alınamayan bir girişimdir. Milletin milli şuur ve vicdanıyla bir araya gelmesiyle önlenmiştir. Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. En iyi koalisyonlardan biri sayılan rahmetli Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum. Kuvvetler ayrılığı sistemi eski anayasa sisteminde maalesef yoktu. Olamaz, çünkü yürütme Meclisin içinden çıkıyordu ve siz mensubu olduğunuz partinin bakanını denetleyemiyordunuz. Oysa kuvvetler ayrılığı demoktasinin vazgeçilmez unsurudur, üç güç birbirine karışmamalı. Eski sistemde yolda trafik çizgileri vardı, şu an ise arada duvar var, isteseniz de geçemezsiniz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır ve inanıyorum ki daha güzel bir noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.

"BU COĞRAFYADA AYAKTA KALABİLMEK İÇİN SÜREKLİ YENİLENMEK GEREKİYOR"
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak "Bir bakıma vatandaşın avukatlığını yapıyoruz" diyen Başdenetçi Malkoç ise, vatandaşın kendilere ulaşmasının çok kolay olduğunu dile getirerek, "Vatandaşımız bize her türlü ortamdan ulaşabilir; elektronik ortamdan, mektupla, faksla, kaymakamlıklarla veya valiliklerle. Bu vatandaş açısından güzel bir şey, para almıyoruz. Özellikle bize müracaattan sonra yasa gereği 6 ay içerisinde kararlarımızı veriyoruz, kararları vermeden önce de dostane çözüm arıyoruz. Bir bakıma idareyle vatandaş arasında sağlam bir bağ oluşturuyoruz ve köprü kuruyoruz. Tabi kuvvetler ayrılığında yasama, yürütme ve yargı var. İşte KDK yasama tarafından seçilen, yürütmeyi denetleyen ve karar alıp kararlarını denetleyen 3 kuvvetinde kesiştiği noktada toplanan bir kurum. Biz 200 yıldan beri bir arayış içerisindeyiz, sistem arayışı içerisindeyiz, hukuk ve hakkaniyet arayışı içerisindeyiz. Hepimizin bildiği gibi bu coğrafya çetin bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için sürekli yenilenmek ve çalışmak gerekiyor. Biz KDK olarak 16 Nisan halk oylamasından sonraki değişikliklerin farkına varıp, özellikle bizim alanımıza giren denetim konusunda TBMM, idare ve yargı makamlarıyla görüşerek 2019 yılında yürürlüğe girecek ana sistemin hazırlıklarını yapmak istedik ve bu çalıştayı gerçekleştirdik. Zaman çok hızlı geçiyor. Biz bu hazırlıkları yaparsak eminim ki 2019 yılında arzu ettiğimiz noktaya gelinecek" ifadelerini kullandı.
(Yağmur Yıldız / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English