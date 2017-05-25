Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Ankara'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Denetim" konulu çalıştay düzenlendi. Toplumu cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Konuşmasında "16 Nisan 2017'nın Türkiyemiz için bir milat tarihidir" diyen Kahraman, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle bir makas değişikliği yapıldığını ifade etti. Kendisinin yaşı gereği darbeleri yakından bildiğini belirten Kahraman, "27 Mayıs 1960 ilk darbedir, netice alınan bir darbedir. Ve son olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsü ise netice alınamayan bir girişimdir. Milletin milli şuur ve vicdanıyla bir araya gelmesiyle önlenmiştir. Bazıları koalisyonlu hükümetlerin daha iyi olduğunu düşünebilir. En iyi koalisyonlardan biri sayılan rahmetli Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in başındaki Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunda neler çektiğimizi biliyorum. Kuvvetler ayrılığı sistemi eski anayasa sisteminde maalesef yoktu. Olamaz, çünkü yürütme Meclisin içinden çıkıyordu ve siz mensubu olduğunuz partinin bakanını denetleyemiyordunuz. Oysa kuvvetler ayrılığı demoktasinin vazgeçilmez unsurudur, üç güç birbirine karışmamalı. Eski sistemde yolda trafik çizgileri vardı, şu an ise arada duvar var, isteseniz de geçemezsiniz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır ve inanıyorum ki daha güzel bir noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.



"BU COĞRAFYADA AYAKTA KALABİLMEK İÇİN SÜREKLİ YENİLENMEK GEREKİYOR"

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak "Bir bakıma vatandaşın avukatlığını yapıyoruz" diyen Başdenetçi Malkoç ise, vatandaşın kendilere ulaşmasının çok kolay olduğunu dile getirerek, "Vatandaşımız bize her türlü ortamdan ulaşabilir; elektronik ortamdan, mektupla, faksla, kaymakamlıklarla veya valiliklerle. Bu vatandaş açısından güzel bir şey, para almıyoruz. Özellikle bize müracaattan sonra yasa gereği 6 ay içerisinde kararlarımızı veriyoruz, kararları vermeden önce de dostane çözüm arıyoruz. Bir bakıma idareyle vatandaş arasında sağlam bir bağ oluşturuyoruz ve köprü kuruyoruz. Tabi kuvvetler ayrılığında yasama, yürütme ve yargı var. İşte KDK yasama tarafından seçilen, yürütmeyi denetleyen ve karar alıp kararlarını denetleyen 3 kuvvetinde kesiştiği noktada toplanan bir kurum. Biz 200 yıldan beri bir arayış içerisindeyiz, sistem arayışı içerisindeyiz, hukuk ve hakkaniyet arayışı içerisindeyiz. Hepimizin bildiği gibi bu coğrafya çetin bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için sürekli yenilenmek ve çalışmak gerekiyor. Biz KDK olarak 16 Nisan halk oylamasından sonraki değişikliklerin farkına varıp, özellikle bizim alanımıza giren denetim konusunda TBMM, idare ve yargı makamlarıyla görüşerek 2019 yılında yürürlüğe girecek ana sistemin hazırlıklarını yapmak istedik ve bu çalıştayı gerçekleştirdik. Zaman çok hızlı geçiyor. Biz bu hazırlıkları yaparsak eminim ki 2019 yılında arzu ettiğimiz noktaya gelinecek" ifadelerini kullandı.

(Yağmur Yıldız / İHA)