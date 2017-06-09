Koalisyon güçlerinin hava saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti

Koalisyon güçlerinin Rakka şehri civarındaki yerleşim bölgelerine yaptığı hava saldırısında 14 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Koalisyon güçlerinin Rakka şehri civarındaki yerleşim bölgelerine yaptığı hava saldırısında 14 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Koalisyon güçlerinin yaptığı bombardımanda 14 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, ABD'nin desteklediği YPG kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'da Meşlep civarında bazı yerleri kontrol altına aldığını açıkladı. Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'la yaptığı çatışmanın ardından şeker fabrikasının ele geçirildiği belirtildi.

DEAŞ tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Rakka yakınlarındaki yerleşim birimlerine yaptığı fosforlu bomba saldırısında 14 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

