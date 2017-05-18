Koalisyon güçleri Esed rejimine ait konvoyu vurdu

Koalisyon güçlerine ait uçaklar Suriye'nin El Tanf bölgesi yakınlarında, Esed rejimine ait konvoya saldırı düzenledi.

Koalisyon güçlerine ait uçaklar Suriye'nin El Tanf bölgesi yakınlarında, Esed rejimine ait konvoya saldırı düzenledi.

Koalisyon güçlerine ait uçaklar, Irak-Suriye sınırındaki El Tanf bölgesinin batısında bulunan Shehmi bölgesinde İranlı militanlar ve Esed güçlerine ait konvoya saldırdı. Saldırı sırasında Suriye çölü yakınlarından gelen ve koalisyon güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılan El Tanf sınır geçişine doğru ilerleyen İranlı militanlara ait tank ve askeri araçların vurulduğu öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)