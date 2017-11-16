16.11.2017 10:14 'KOAH 2020'de ölüm nedenleri sıralamasında üçüncü olacak'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, 2020'de dünyadaki ölüm nedenleri sıralamasında KOAH'ın üçüncü sırada yer alacağını söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, 2020'de dünyadaki ölüm nedenleri sıralamasında KOAH'ın üçüncü sırada yer alacağını söyledi.

KOAH hastalığının ilerleyen yıllarda çok yaygın bir hastalık olacağını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, "Açık adıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı demek. Halkımız bunu kronik bronşit ya da müzmin bronşit olarak biliyor. KOAH'ın birçok nedeni olsa da en önemli nedeni sigaradır. Yüzde 80 sigara olmakla birlikte mesleki, genetik risk problemleri de bu hastalığın nedenlerinden biri. KOAH aslında hafife alınan bir hastalık ama 2020 yılına gelindiğinde dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bizim artık KOAH hastalığını çok ciddiye almamız gerekiyor. Sadece hastaların da değil hekimlerin de bu hastalık hakkında farkındalığını arttırması önemli" dedi.

KOAH hastalığının tedavisi için hastalığın evrelerinin belirlenmesinin altını çizen Yıldız, "Özelikle erkek - kadın fark etmeksizin sigara içen bir hasta karşımıza öksürük, hırıltı ve balgam ile geldiği zaman mutlaka KOAH'tan şüphe etmek zorundayız. Eğer sigara içiyorsa yapmamız gereken tetkiklerimiz var. KOAH tanısı koyarken. Akciğer röntgeni çok önemli, solunum fonksiyon testi olmazsa olmaz tanı tetkikimiz. KOAH, 4 evreden oluşmaktadır. 4. evre en ağır KOAH aşamasıdır. Evde hastanın oksijen kullandığı, solunum makinaları kullandığı dönemdir. Biz KOAH'nın evrelerini solunum yolu testiyle belirliyoruz. O yüzden tedavi etmeden önce KOAH'ın evresini bilmemiz önemli" dedi.



ARTIK KADINLARDA DA ÇOK YAYGIN

Hastalığın cinsiyet fark etmeksizin çok yaygın olduğu söyleyen Yıldız, "KOAH son dönemlerde gerçekten çok arttı. Önceleri sadece erkeklerde görülen bir hastalıkmış gibi gözüküyordu ama artık kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla birlikte, kadınlarda da sık görülen bir hastalık haline geldi" ifadelerini kullandı.



ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK

KOAH hakkında farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Aslında KOAH'nın en önemli özelliği önlenebilir bir hastalık olması. Siz sigarayı bıraktığınız zaman KOAH olmazsınız. Bu yüzden sigaranın zararlarını konusunda insanları bilinçlendirirsek, bu hastalığı da önlememiz çok kolay olur. KOAH oluştuğu zaman hem yaşam kalitemiz bozuluyor hem de hasta yakınları çok zor günler geçiriyor. Buna rağmen insanlar neden sigarayı bırakmıyorlar ya da önlem almıyorlar?" Halkı bilinçlendirmemiz lazım. Tedavisi nedir, tanısı nasıl konur, nasıl ilaçlar kullanılmalıdır? Örneğin KOAH en çok astımla karıştırılır. Hasta bazen der ki 'koah hastasıydım astım oldum' böyle bir şey mümkün değil. Bir KOAH hastası astıma dönmez ancak astım hastası her atak geçirdikçe, solunum kalitesi düştükçe hastalığı KOAH'ya dönebilir. O yüzden astım hastaları için de solunum fonksiyon testi çok önemlidir."

KOAH için birtakım tedavi yöntemlerinin olduğu anlatan Yıldız, "Teknoloji ilerledikçe tedavi yöntemleri de değişiyor. KOAH'ta hasarlı bölgelerin yok edildiği, hastanın akciğer kapasitesinin arttırıldığı bir takım yöntemler var. Biz de bu yöntemlerden biri olan Coil'i kullanıyoruz. Halk arasında stent, sarmal olarak bilinen bu yöntem için de mutlaka hastanın tomografisini görmemiz gerekiyor" diye konuştu.



KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Konuşmasına KOAH hakkında sosyal mesajlar vererek devam eden Yıldız, "KOAH hastalığının tanısını koyduysak, tedavisini düzenlediysek bir diğer önemli şey de düzenli kontrollerin yapılması. Bu yüzden KOAH hastaları 3 ayda bir takip edildikleri polikliniklere gitmelidir. Kesinlikle sigaradan uzak durmalıdır. Bırakın içmeyi yanınızda dahi içirmemeniz lazım. O nedenle daha sağlıklı bir yaşam için, öncelikle KOAH'ın önlenebilir bir hastalık olduğunun bilincine varalım, sigaradan uzak duralım, düzenli kontrollerimizi yaptıralım" şeklinde konuştu.



