Klima temizliğini atlamayın

Uzmanlar, bakımı yapılmayan klimaların lejyoner hastalığına neden olabildiğini belirtti.

Uzmanlar, bakımı yapılmayan klimaların lejyoner hastalığına neden olabildiğini belirtti.

Günümüzde yaygın kullanılmakta olan klimalar bulundukları ortamda iklim kontrolü sağlıyor. Kurulu olduğu mekandaki havayı emip, temizleyip istenen sıcaklık değerine düşürdükten sonra ortama geri verdiği belirtildi. Uzmanlar, her ne kadar alternatif ısınma ve serinleme çözümleriyle karşılaştırıldığında kazançlı gibi görülse de klimaların temizlik ve bakımları yapılmadığı zaman insan sağlığını ciddi boyutta tehdit edebildiğini belirtiyor.



"İÇLERİNDE KÜF VE MANTARLAR ÜREYEBİLİR"

Uğur Soğutma Müşteri Hizmetleri ısınan havalarla birlikte kullanımı artan klimaların temizliğinin önemini vurguladı. Klima temizliği yaptırmanın sadece enerji tasarrufu sağlayıp klimanın verimliliğini artırmakla kalmadığı, çeşitli hastalıklardan korunmanızı da sağladığını hatırlatan Uğur Soğutma mühendisleri "Her elektronik cihaz gibi uzun süre çalışan klimalarda temizlik ve bakım yapılmadığı takdirde ortamdaki tüm canlılar için olumsuz sonuçlar doğurur. Örneğin içlerinde küf ve mantarlar üreyebilir ve bunlar da, alerjik rinit ve alerjik astım gibi rahatsızlıklara neden olabilir" diye konuştu.

Temizlenmemiş klimaların neden olabileceği bir önemli rahatsızlığın ise lejyoner hastalığı olduğu belirtildi. Bu hastalığın ilk defa nemli ve sıcak bataklıklarda çarpışan paralı askerler (lejyonerler) arasında görüldüğü için bu ismi aldığını belirten uzmanlar "Lejyoner hastalığına neden olan bakteri, akarsu ve göl gibi nemli ortamlarda yaşar. Temizlenmemiş bir klimanın içi de, bu tip bakterinin barınıp üreyebileceği bir yerdir. Klima tarafından ortama üflenecek hava içinde parçacıklar şeklinde bulunacağı için, insanlar tarafından solunarak akciğerlere yerleşebilir. Bunun sonucunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarından zatürreye kadar pek çok farklı hastalığa neden olabilir" dendi.



KLİMA TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

Klimanın, sadece ona müdahale etmeye yetkili servis tarafından temizlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar "Klimanın dış ve filtre temizliği kullanıcılar tarafından yapılabilecek olsa da, iç temizliği için özel ekipmanların ve kimyasalların kullanılması gereklidir. Bu bakımdan, bunları kullanabilecek tek kişi klimanızın yetkili servisidir. Bu bağlamda internette numarası bulunan ve kendini 'klima servisi' olarak tanımlayan kişilere itibar etmemeniz ve yalnızca yetkili servisleri tercih etmeniz önem taşımaktadır. Aksi takdirde klimanız temizlenmeyeceği gibi, ürününüz geri dönülemez zararlara da maruz kalabilir" uyarısında bulundular.

