'KKTC Türkiye'nin milli meselesidir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kıbrıs konusu milli bir meseledir. KKTC'nin milli bir meselesidir Türkiye'nin milli meselesidir. Dolayısıyla bazı konularda değişik siyasi partilerin farklı düşünceleri olabilir. Demokrasi bu' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusu milli bir meseledir. KKTC'nin milli bir meselesidir Türkiye'nin milli meselesidir. Dolayısıyla bazı konularda değişik siyasi partilerin farklı düşünceleri olabilir. Demokrasi bu" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin güvenlik konusunda fikir birliğine varıldığına dair soruya, "Garanti ve güvenlik konusunda biliyorsunuz Cenevre'deki konferansta ve daha sonra teknik toplantılarda tüm taraflar ne düşündüğünü ve istediğini söylemiştir. Türkiye olarak garanti ve güvenlik konusundaki tutumumuzu ve Kıbrıs Türk halkının bu konudaki ihtiyacı gerekçeleriyle birlikte söyledik. Kıbrıs Türk halkı istediği sürece Türkiye cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Garantörü olacaktır. Bu toplantıların dışında gayri resmi bile olsa herhangi bir müzakere olmadı. Taraflar arasında uzlaşıya varılıyor demek doğru değildir. Gayrı resmi herkesin düşüncesini de dinleriz. Garanti ve güvenlik konusunda ne kadar haklı olduğumuzu Rum kesimi aldığı son kararla teyit etmiştir" dedi.

Çavuşoğlu, "Son yıllarda Güney'e geçen Türklere yönelik saldırılar ve bu saldırılarla ilgili soruşturmaların yapılmaması gibi herkesi endişeye sürükleyen adımlar, tarihteki olaylar ve hala bu hayallerin devam etmesi garanti ve güvenlik sisteminin en kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Bir konferans daha yapılmadığı için yakınlaşma oldu demek doğru olmaz" açıklamasını yaptı.



"KIBRIS KONUSU MİLLİ BİR MESELEDİR"

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda iç siyasi kaygıların öne çıkıp çıkmamasına ilişkin soruya, "Kıbrıs konusu milli bir meseledir. KKTC'nin milli bir meselesidir Türkiye'nin milli meselesidir. Dolayısıyla bazı konularda değişik siyasi partilerin farklı düşünceleri olabilir. Demokrasi bu. Bunu da anlayışla ve saygıyla karşılıyoruz. Herkesin hassasiyeti farklıdır, farklı ideolojilere sahibiz. Ama çözüm süreci ile memnuniyetle görüyorum ki ciddi bir görüş ayrılığı yok" yanıtını verdi.



"NE KKTC ÇARESİZDİR NE DE TÜRKİYE ÇARESİZDİR"

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta bir çözüm olmazsa Türkiye'nin KKTC'yi ilhak edebileceğine ilişkin soruya, "Rum tarafının bu kasıtlı yaydığını biliyoruz. Süreçte bir başarısızlık olursa, bahane aramak için zemin hazırlanıyor. Ama bir gerçek var. Herkes bunu söylüyor biz de söylüyoruz. BM de söylüyor. Şuanda devam ettirdiğimiz müzakere süreci son fırsat penceresidir. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Ömür boyunca müzakere edilmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. Biz ne diyoruz, bu fırsatı kaçırmayalım diyoruz. Alternatiften bahsetmiyoruz. Çözüm olmayacaksa Rum tarafı böyle kararlar alır masadan kalkarsa ne yapacağımızı KKTC ile bugün yaptığımız gibi, ankaa2da yaptığımız gibi hangi adımlar atacağımıza kendimiz karar veririz. Kimseye de hesap vermeyiz. Bilirlikte yürüdük bu yolda. Bundan sonra da kararımızı alırız. Ne KKTC çaresizdir ne de Türkiye çaresizdir" yanıtı verdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)